Главе Кремля не до конца доносят информацию, в частности, о ситуации на фронтах. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Путин привязан к дате – 9 мая

По его словам, Путина не интересуют потери. Это объясняет, что россияне идут в лобовые атаки, например, 11 раз зашли в Чернобаевку и получили разгром от Вооруженных Сил Украины.

Путин начинает нервничать, ведь затягиваются сроки,

– подчеркнул Жданов.

Он пояснил, что российский президент привязывается к дате 9 мая. Однако военные понимают, что не могут обеспечить окончательную победу над Украиной к этой дате.

"Поэтому он психует, гоняет генералов, но не может их изменить. Это ведь еще больше развалит систему военного управления в генеральном штабе. Он сам себя загоняет в ловушку", – сказал эксперт.