Владимир Путин надеялся, что голосованием за поправки к конституции вся Россия в едином порыве добавит легитимности ему и его режиму. Но обычные люди по разным причинам не захотели присягать ему на верность.

Для этого администрация и чиновники устроили агитацию от артистов и музыкантов, подкупы избирателей детскими пособиями, махинации в электронном голосовании и так далее. Такое мнение в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале озвучил журналист Иван Яковина.

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"В результате этой операции легитимность Владимира Путина базируется не на честной победе на выборах, как ранее, а на этом странном винегрете с Гном Гномычем и голосованием в багажнике", – сказал журналист.

Свой мандат на правление 1 июля Путин получил не от людей, а от номенклатуры. Это означает, что теперь он попадет в зависимость от ее желаний и ее решений. Если он от нее отвернется, если он с ней поссорится, то у него не останется даже той суррогатной, фальшивой легитимности, которую накачали,

– отметил Яковина.

По его словам, когда у авторитарного режима не остается легитимности, он может продолжать существовать только благодаря человеческой крови. Ему нужны массовые репрессии и жестокое насилие.

"Сейчас я могу лишь сказать, когда Путин разберется, что вместо подлинной народной легитимности его режим накачали чиновничьим суррогатом, он или начнет репрессии в самой России, или начнет войну против кого-то из своих соседей", – добавил он.

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