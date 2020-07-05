Володимир Путін сподівався, що голосуванням за поправки до конституції, вся Росія в єдиному пориві додасть легітимності йому і його режиму. Але звичайні люди з різних причин не захотіли присягати йому на вірність.

Через це адміністрація і чиновники влаштували агітацію від артистів та музикантів, підкупи виборців дитячими посібниками, махінації в електронному голосуванні і так далі. Таку думку у відеоблозі "Безумный мир" на 24 каналі озвучив журналіст Іван Яковина.

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"В результаті цієї операції легітимність Володимира Путіна базується не на чесній перемозі на виборах, як раніше, а на цьому дивному вінегреті з Гном Гномичем і голосуванням в багажнику", – сказав журналіст.

Свій мандат на правління 1 липня Путін отримав не від людей, а від номенклатури. Це означає, що тепер він потрапить в залежність від її бажань і її рішень. Якщо він від неї відвернеться, якщо він з нею посвариться, то у нього не залишиться навіть тієї сурогатної, фальшивої легітимності, якої накачали,

– зазначив Яковина.

За його словами, коли в авторитарного режиму не залишається легітимності, він може продовжувати існувати тільки завдяки людській крові. Йому потрібні масові репресії і найжорстокіше насильство.

"Зараз я можу лише сказати, коли Путін розбереться, що замість справжньої народної легітимності його режим накачали чиновницьким сурогатом, він або почне репресії в самій Росії, або почне війну проти когось зі своїх сусідів", – додав він.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир" на 24 каналі: