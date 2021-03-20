Владимир Путин наградил бывшего генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. Российский президент вручил ему орден за укрепление сотрудничества между Россией и СЕ.

На днях Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

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Россия наградила экс-генсека Совета Европы

За большой вклад в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы. Наши самые теплые поздравления Турбьерну Ягланду,

– говорится в сообщении.

К слову, Ягланда неоднократно обвиняли в пророссийских симпатиях.

Вчера Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы бывшего Генерального секретаря Совета Европы Т.Ягланда за большой вклад в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы. Наши самые теплые поздравления Турбьёрну Ягланду! pic.twitter.com/Slcpv2VRVy — ПостпредствоРФприСЕ (@CE_RF) March 16, 2021

Что известно о Турбьерне Ягланде

Он – норвежский политик, был премьер-министром, а также министром иностранных дел Норвегии.

Должность генерального секретаря Совета Европы занимал с 2009 по 2019 годы .

Совета Европы занимал . Часто высказывал пророссийские взгляды. В частности, выступал за отмену санкций против России в Совете Европы.

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