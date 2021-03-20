Путин наградил орденом пророссийского экс-генсека Совета Европы
Владимир Путин наградил бывшего генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. Российский президент вручил ему орден за укрепление сотрудничества между Россией и СЕ.
На днях Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.
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Россия наградила экс-генсека Совета Европы
За большой вклад в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы. Наши самые теплые поздравления Турбьерну Ягланду,
– говорится в сообщении.
К слову, Ягланда неоднократно обвиняли в пророссийских симпатиях.
Что известно о Турбьерне Ягланде
- Он – норвежский политик, был премьер-министром, а также министром иностранных дел Норвегии.
- Должность генерального секретаря Совета Европы занимал с 2009 по 2019 годы.
- Часто высказывал пророссийские взгляды. В частности, выступал за отмену санкций против России в Совете Европы.
Данные из Википедии
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