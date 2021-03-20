Володимир Путін нагородив колишнього генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда. Російський президент вручив йому орден за зміцнення співпраці між Росією і РЄ.

Днями Путін підписав указ про нагородження Орденом дружби колишнього генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.

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Росія нагородила ексгенсека Ради Європи

За великий внесок в зміцнення співпраці між Російською Федерацією та Радою Європи. Наші найтепліші вітання Турбйорну Ягланду,

– йдеться у повідомленні.

До слова, Ягланда неодноразово звинувачували в проросійських симпатіях.

Вчера Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы бывшего Генерального секретаря Совета Европы Т.Ягланда за большой вклад в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы. Наши самые теплые поздравления Турбьёрну Ягланду! pic.twitter.com/Slcpv2VRVy — ПостпредствоРФприСЕ (@CE_RF) March 16, 2021



Що відомо про Турбйорна Ягланда

Він – норвезький політик, був прем'єр-міністром, а також міністром закордонних справ Норвегії.

Посаду генерального секретаря Ради Європи обіймав з 2009 по 2019 роки.

Ради Європи обіймав Часто висловлював проросійські погляди. Зокрема, виступав за скасування санкцій проти Росії у Раді Європи.

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