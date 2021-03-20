Путін нагородив орденом проросійського ексгенсека Ради Європи
Володимир Путін нагородив колишнього генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда. Російський президент вручив йому орден за зміцнення співпраці між Росією і РЄ.
Днями Путін підписав указ про нагородження Орденом дружби колишнього генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.
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Росія нагородила ексгенсека Ради Європи
За великий внесок в зміцнення співпраці між Російською Федерацією та Радою Європи. Наші найтепліші вітання Турбйорну Ягланду,
– йдеться у повідомленні.
До слова, Ягланда неодноразово звинувачували в проросійських симпатіях.
Що відомо про Турбйорна Ягланда
- Він – норвезький політик, був прем'єр-міністром, а також міністром закордонних справ Норвегії.
- Посаду генерального секретаря Ради Європи обіймав з 2009 по 2019 роки.
- Часто висловлював проросійські погляди. Зокрема, виступав за скасування санкцій проти Росії у Раді Європи.
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