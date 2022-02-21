Что глава Кремля хочет от Украины и может ли он официально признать временно оккупированные территории Донбасса – в комментарии сайту 24 канала рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Кремль пытается "выторговать" уступки

Эксперт объяснил, что заявлениями о "признании" оккупированных территорий Донбасса Кремль пытается "выторговать" более весомые уступки у Запада в ответ на свои.

По мнению Коваленко, рассмотрение постановления проекта не будет иметь весомого результата. Ведь для России "катастрофически невыгодно принятие подобного рода решения". Особенно сейчас, когда Москва направляет все свои ресурсы на эскалацию возле границ Украины, как сухопутных, так и морских.

Проблема в том, что та эскалация, создаваемая Кремлем, позволяет ей вести диалог в виде шантажа, давления, но со всем этим она вызывает Запад на разговор. Обратите внимание, что был период, когда с Путиным вообще представители западных стран не общались в течение почти года,

– заметил Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что с Путиным долгое время никто "не разговаривал" / Фото Getty Images

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Путин "сидел в бункере"

Специалист напомнил, что Путин находился в своем "бункере", то есть был изолирован от заграничных поездок. И это длилось больше года. Такое абстрагирование от внешнего мира разбавила встреча российского главы в Женеве с Джо Байденом.

Встреча с Байденом помогла Путину выглянуть во внешний мир / Фото Getty Images

Последние новости об угрозе со стороны России:

Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России на 21 февраля. Тему не называют, однако эксперты считают, что глава Кремля может официально "легитимизировать" пророссийских боевиков на Донбассе.

Глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада рассматривает разные сценарии развития российской агрессии. В частности, в случае необходимости в Украине может быть введено военное положение, однако пока об этом речь не идет.

Национальная полиция Украины до 26 февраля будет нести службу в усиленном режиме. В настоящее время более 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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