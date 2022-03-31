Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в результате вторжения в Украину, Россия стала "меньшей страной". К тому же, по его словам, Путин загнал себя в клетку, которую он сам создал.
Отметьте У Путина есть страх, который он считает "смертельной опасностью", – Гудков
Путин находится в клетке, которую сам и создал, – Уоллес
Уоллес подчеркнул, что армия Путина истощена, он понес значительные потери, а репутация великой армии России была разрушена.
Президент Путин не та сила, какой был раньше. Теперь он человек в клетке, которую сам построил,
– заявил министр обороны Британии.
По его словам, президенту РФ придется жить не только с последствиями действий с Украиной, но и с последствиями того, что он сделал с собственной армией.
Кроме того, Уоллес добавил, что международные союзники согласились поставлять Украине больше военной техники и "смертельной помощи", в частности, бронетехники и дальнобойной артиллерии и боеприпасов.
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