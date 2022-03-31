Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, если Путину придется ради своих амбиций уничтожить миллионы людей – он это сделает.

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Путину не нужна Украина

Ему не нужна территория Украины. У Путина есть страх, который считает "смертельной опасностью" – он боится демократии и свободы, которую строит украинский народ,

– заметил Гудков.

Как он отметил, такие процессы в Украине ставят под угрозу правление Путина, который больше всего хочет навеки оставаться у власти. В то же время будет достигать этого – всеми способами.

Кроме того, Гудков добавил, что у президента России очень обезображена психика. Его эмоции затмевают разум. Более того, на всякую правду у него возникает дикое раздражение.

Зачем России переговоры

Российский оппозиционер отметил, что в переговорах Украины с Россией – российская сторона не ищет компромисс или выход, а проводит "разведку боя". По его мнению, они смотрят на что готова Украина, насколько устала от войны, насколько исчерпывается терпение народа, на какие условия готовы пойти.

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"Не верьте Путину. Пока он жив, у власти, имеет войска, деньги и поддержку зомбо-ватного населения – до тех пор он будет мстить и мешать Украине. Для него построение Украины – цивилизованного, свободного, демократического, успешного и развитого общества – смертельная опасность", – подытожил Гудков.

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