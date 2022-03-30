Сценрии мира

Начну с общей (историко-политической) рамки анализа: когда и почему ведут переговоры о завершении войны и подписывают соглашения о мире (или перемирии)?

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Если не вдаваться в подробную классификацию различных ситуаций, то в абсолютном большинстве случаев действуют два сценария:

1) одна из сторон конфликта побеждает, другая вынуждена признать свое поражение и соглашается (хотя бы отчасти) на требования победителя;

2) война истощает обе стороны конфликта, у которых возникает осознание, что нужно выходить из войны на определенных компромиссных условиях (чтобы никто не выглядел побежденным).

Если с такой точки зрения оценить и нынешнюю военную и переговорную ситуацию, то пока мы не видим соответствия этим двум сценариям.

Противостояние века

России не удался блицкриг, она все более вязнет в войне в Украине. У россиян есть преимущество в численности войск, в оружии (особенно в воздухе), боеприпасах, материальных ресурсах, но чувствуется слабая мотивация и куча разнообразных ошибок и слабостей, а главное – стойкость и храбрость украинцев, защищающих свою страну, не дают России возможности победить Украину.

Мощные экономические санкции также ослабляют и военный, и социально-экономический потенциал России. И если в начале переговоров с Украиной Россия рассматривала переговорную площадку исключительно как инструмент для фиксации безоговорочной капитуляции Украины, то сейчас россияне уже готовы рассматривать и украинские предложения, но до сих пор надеются военным путем принудить Украину к выполнению большинства своих требований, хотя, возможно, и в относительно умеренных формах.

Украина выстояла в первый месяц войны и точно не собирается капитулировать перед Россией. Украинцы имеют огромную мотивацию защищать свою страну, а то, что делают захватчики на нашей земле, только усугубляет ненависть к врагу.

Но у нашей страны гораздо меньше ресурсов (и военных, и финансовых, и материальных), чем в России. Большая часть этих ресурсов уже израсходована, к тому же разрушена значительная часть нашей инфраструктуры и экономического потенциала. И Россия начала использовать тактику постепенного целенаправленного уничтожения ресурсной базы для украинской армии и народного хозяйства.

Помощь международных партнеров дает нам возможность эффективно защищаться, но ее недостаточно для того, чтобы перейти в контрнаступление и победить агрессора. С этой точки зрения у украинской стороны есть большая мотивация для того, чтобы выйти из войны переговорным путем, однако есть и четкие красные линии, за которые мы не можем заходить в процессе переговоров (в частности, мы не можем согласиться на отказ от части нашей территории: на признание Крыма российским, а также "независимости" сепаратистских псевдореспублик на Донбассе).

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Дипломатическая контратака

Исходя из этой логики, пока пока нет прямых и явных предпосылок для каких-то реальных мирных договоренностей между Россией и Украиной. Однако для Украины каждый новый день войны – это огромные потери: и жизни людей, и разрушение нашей экономики. Думаю, именно поэтому украинская сторона попыталась в Стамбуле ускорить переговорный процесс и предложила свой вариант мирного соглашения (или его части) в виде договора о международных гарантиях безопасности для Украины.

Образно говоря, это была некая дипломатическая контратака украинской делегации, попытки перехватить инициативу в переговорном процессе. Очень показательно, что российская делегация приняла эти предложения для рассмотрения. Нет ультимативных требований с их стороны. Уже начинается какая-то условно "конструктивная дискуссия". И в этом контексте еще интереснее, как отреагировали в России на переговоры в Стамбуле.

Вы удивитесь, но там тоже говорят об "измене", раздаются заявления о "капитуляции перед Украиной", о дипломатическом поражении России. Руководитель российской делегации Владимир Мединский по возвращении в Москву даже вынужден был оправдываться, хотя можно точно сказать, что он действовал в пределах директив Кремля.

И если в России говорят (пусть даже некоторые) о дипломатическом поражении своей делегации, то значит не все так плохо было сделано нашими переговорщиками в Стамбуле, как пишут некоторые украинские комментаторы в социальных сетях.

Вопросы без ответов

Поскольку отдельные инициативы украинской стороны вызвали неоднозначную, в том числе и острокритическую реакцию, кратко проанализирую наиболее дискуссионные вопросы.

Больше критики и дискуссий вокруг темы отказа от членства в НАТО в обмен на международные гарантии нашей безопасности на уровне, как для стран НАТО (от стран-гарантов). На мой субъективный взгляд, это была бы самая маленькая жертва с нашей стороны.

Дело в том, что ясной и реалистичной перспективы членства Украины в НАТО как не было, так и нет. Эффективность действий НАТО касательно помощи Украине в первый месяц войны, мягко говоря, не поражала. Такие государства, как Венгрия, могут заблокировать принципы взаимной помощи внутри НАТО.

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И если выбирать между выживанием и сохранением Украины с одной стороны и призрачным членством в НАТО с другой, то, понятно, что должно быть приоритетным. Тем более если выйдет с такими гарантиями безопасности, как предлагается украинской стороной (военная помощь нашей стране в случае внешней агрессии), то какая разница, кто это осуществляет – НАТО, или страны-гаранты нашей безопасности.

Но и с победными реляциями не следует торопиться. С потенциальными странами-гарантами нашей безопасности еще нужно договориться. Возможно, это требует отдельных переговоров или расширения формата нынешних переговоров.

И главный вопрос – согласятся ли потенциальные страны-гаранты нашей безопасности на то, чтобы помогать нам военным путем в случае внешней агрессии? Особенно если таким агрессором снова станет Россия, что вполне возможно.

В первый месяц войны России против Украины мы не увидели энтузиазма по поводу прямого военного противостояния России со стороны ни одной западной страны. Кроме того, как свидетельствует исторический опыт, гарантии безопасности на бумаге (даже взаимной помощи) не всегда работают на практике (кстати, потенциально это касается и 5-й статьи договора о НАТО). Я уже не говорю о том, что нельзя верить никаким гарантиям безопасности со стороны России.

Поэтому о гарантиях безопасности для Украины нужно договариваться, но одновременно не стоит преувеличивать их значение, они не станут абсолютным предотвращением против возобновления рисков новой войны России против Украины.

Еще одна дискуссионная тема – статус Крыма. Поскольку позиции Украины и России в этом вопросе прямо противоположны, то найти компромисс пока невозможно. Поэтому предлагается 15-летний срок для переговоров по этой теме. Сам термин в этом контексте не очень важен, может быть и 10, и 20 лет. Очевидно, что быстро эту проблему не решить, если ее вообще можно решить.

В принципе, в этом случае нет ничего нового. Сохраняется неофициальный статус-кво, каждая из сторон остается при своей позиции. Но если Россия согласится с этим предложением (в чем я не уверен), то впервые после 2014 года начнутся переговоры о статусе Крыма.

Напомним, что ранее Россия категорически отказывалась от какого-либо обсуждения этой темы при своем участии. Поэтому и в этом случае нет никаких изменений, хотя, честно говоря, нет и особой перспективы договориться по поводу этой проблемы. Касательно отложения спорного вопроса на определенное время – это традиционный компромисс в истории дипломатии.

Стамбульская измена или победа

Если обобщать, то стамбульский раунд переговоров между Россией и Украиной не стал для нас ни предательством, ни победой. Это начало нового, более содержательного, но и сложного этапа переговорного процесса. Однако не следует ожидать скорых результатов.

Вполне вероятно, что российская сторона отвергнет значительную часть украинских инициатив и может выдвинуть свои контрпредложения. Если речь идет о рациональном компромиссе ради завершения войны, то для этого еще надо созреть, прежде всего, российской стороне.

Что касается призывов не идти ни на какие уступки россиянам, и требовать от них полного освобождения всех наших территорий, учитывая Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, это будет возможно в случае нашей полной победы. Пока что не совсем такая ситуация. В ходе войны возникло определенное и шаткое равновесие.

Ну и в заключение наиболее принципиальный вопрос – вообще можно и стоит ли договариваться с Путиным (или с путинской Россией)? Учитывая маниакальные антиукраинские установки Владимира Путина, я и сам сомневаюсь в готовности российского диктатора к рациональным компромиссам для прекращения войны в Украине. Если он будет упорно требовать "денацификации" и "демилитаризации" и других своих требований к Украине, то мирный компромисс не будет возможным.

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Но если и к российской верхушке, и к Путину постепенно придет понимание, что победить Украину не удастся, а продолжение войны будет создавать катастрофические риски для самой России, то может у руководства России и появится готовность к поиску мирного выхода из тупика войны.

Не исключается в этом контексте и вариант суррогатного мира (точнее перемирия) вроде Минских договоренностей. Однако такой сценарий не принесет мира, скорее это будет пауза в военном конфликте.

В любом случае нам нужно выстоять – либо активным и решительным сопротивлением вынудить российское руководство к взаимоприемлемому компромиссу, предусматривающему прекращение войны и вывод российских войск с территории Украины, либо в конце концов выбить врага с нашей земли (но для этого нам нужна более масштабная эффективная военная и экономическая помощь наших партнеров).

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