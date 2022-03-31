Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, якщо Путіну доведеться заради своїх амбіцій знищити мільйони людей – він це зробить.

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Путіну непотрібна Україна

Йому не потрібна територія України. У Путіна є страх, який вважає "смертельною небезпекою" – він боїться демократії та свободи, яку будує український народ,

– зауважив Гудков.

Як він зазначив, такі процеси в Україні ставлять під загрозу правління Путіна, який понад усе хоче довіку залишатись при владі. Водночас досягатиме цього – всіма способами.

Крім того, Гудков додав, що у президента Росії дуже спотворена психіка. Його емоції затьмарюють розум. Ба більше, на будь-яку правду в нього виникає дике роздратування.

Навіщо Росії перемовини

Російський опозиціонер зауважив, що у переговорах України з Росією – російська сторона не шукає компромісу чи виходу, а проводить "розвідку боєм". На його думку, вони дивляться на що готова Україна, наскільки втомилась від війни, наскільки вичерпується/не вичерпується терпіння народу, на які умови готові піти.

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"Не вірте Путіну. Поки він живий, при владі, має війська, гроші та підтримку зомбованого населення – доти він мститиме та заважатиме Україні. Для нього побудова України – цивілізованого, вільного, демократичного, успішного й розвиненого суспільства – смертельна небезпека", – підсумував Гудков.

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