У Путина еще есть ресурсы, чтобы кормить военную машину. Об этом заявили в ежегодном отчете Службы внешней разведки в Эстонии.

Кстати говоря Путин отдал приказ до марта захватить Донбасс и Луганщину, – ГУР

Путину ничего не удастся

Разведчики убеждены, что Россия вряд ли достигнет "качественного скачка" в войне, но Путина это не остановит. Несмотря на неудачи в 2022 году, ключевым для Путина является ослабление поддержки со стороны союзников, в частности, США и НАТО.

Путин тянет время, считая, что Украина и Запад ослабеют раньше России,

– говорится в сообщении.

Добавляют, что правительство Путина не проявляет никаких признаков уступчивости. Вероятно, атакуя мирные города, диктатор хочет добиться "переговоров".

Окружение Путина думает, что он сошел с ума

Более того, российская элита все больше озабочена тем, что Путин "с ума сошел". Однако в разведке констатируют, что большинству из них не хватает смелости предпринять реальные шаги к переменам.

Добавляют, что в потенциальной постпутинской России нет ни одной группы, которая исповедовала бы демократические ценности. Кремлевский авторитарный режим в разведке назвали "Советским Союзом 2.0, где на горизонте не было нового Горбачева, не говоря уже об Ельцине"