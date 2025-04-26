Об этом украинский президент рассказал во второй части интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро, передает 24 Канал. Зеленский назвал возможную победу Путина "провалом США как лидера мира".

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Путин "переписывает" историю мира

По словам украинского президента, Путин не может полностью контролировать поток информации в своей стране, поэтому "переписывает" историю всего мира. В дальнейшем же амбиции диктатора будут расти.

Наверное, у него уже есть учебники истории, которые рассказывают, кто является настоящим владельцем территории Польши, Венгрии и тому подобное. Поэтому он будет двигаться дальше. Вот почему я вам сказал, будьте прагматичными. Надо остановить Путина, чтобы не рисковать...

– отметил Зеленский.

Кроме того, он прокомментировал один из тезисов кремлевской пропаганды о том, что Украины и ее народа якобы не существует. Президент отметил, что десятки миллионов украинцев в своем государстве и по всему миру не позволят агрессору изменить историю.

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не заинтересована в существовании независимой Польши и Украины, а также обвинил Москву в присвоении Киевской Руси. "Вместо того, чтобы фантазировать о завоевании Варшавы, беспокойтесь о том, удержите ли вы Хайшенвей (Владивосток – 24 Канал)", – сказал дипломат.