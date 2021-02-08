Президент России Владимир Путин планирует наращивать свое политическое влияние в мире с помощью вакцины "Спутник V". Российская Федерация тесно ведет переговоры со странами касательно прививки.

Венгрия

Страна, которая входит в состав Евросоюза, уже договорилась о поставках 2 миллионов доз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что выбирать вакцины между восточными и западными можно только в том случае, если их достаточно.

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Аргентина

Аргентина уже начала массовую вакцинацию населения, получив более полумиллиона доз "Спутника V". Пример у нее взяли Никарагуа, Парагвай и Венесуэла.

В то же время в Бразилии решили вообще упростить процедуру регистрации вакцины, не дожидаясь окончания третьей фазы клинических испытаний.

Турция

Турция подписала соглашение о производстве кремлевской вакцины. Ранее страна заключила соглашения о приобретении 50 миллионов доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech и 4,5 миллиона доз вакцины компаний Pfizer/BioNTech.

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Иран, Филиппины и Африка

Получил первую партию из обещанных 2 миллионов доз также уже и Иран. Россия предлагает стране более приемлемые политические альтернативы, чем западные поставщики.

Филиппины же сейчас ведут переговоры с РФ о покупке 25 миллионов доз, а в Африке прививка российской вакциной началась еще в декабре.

Что известно о российской вакцине "Спутник V"

11 августа 2020 года Россия зарегистрировала свою вакцину против коронавирус "Спутник V".

Однако к моменту регистрации препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний, то есть был испытан на нескольких десятках человек.

Вакциной "Спутник V" привиты уже полтора миллиона россиян. Однако эксперты сомневаются, ведь они не видят последствий массовой вакцинации.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала