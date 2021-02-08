Путин хочет влиять на мир с помощью вакцины "Спутник V", – Bloomberg
Президент России Владимир Путин планирует наращивать свое политическое влияние в мире с помощью вакцины "Спутник V". Российская Федерация тесно ведет переговоры со странами касательно прививки.
Венгрия
Страна, которая входит в состав Евросоюза, уже договорилась о поставках 2 миллионов доз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что выбирать вакцины между восточными и западными можно только в том случае, если их достаточно.
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Аргентина
Аргентина уже начала массовую вакцинацию населения, получив более полумиллиона доз "Спутника V". Пример у нее взяли Никарагуа, Парагвай и Венесуэла.
В то же время в Бразилии решили вообще упростить процедуру регистрации вакцины, не дожидаясь окончания третьей фазы клинических испытаний.
Турция
Турция подписала соглашение о производстве кремлевской вакцины. Ранее страна заключила соглашения о приобретении 50 миллионов доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech и 4,5 миллиона доз вакцины компаний Pfizer/BioNTech.
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Иран, Филиппины и Африка
Получил первую партию из обещанных 2 миллионов доз также уже и Иран. Россия предлагает стране более приемлемые политические альтернативы, чем западные поставщики.
Филиппины же сейчас ведут переговоры с РФ о покупке 25 миллионов доз, а в Африке прививка российской вакциной началась еще в декабре.
Что известно о российской вакцине "Спутник V"
- 11 августа 2020 года Россия зарегистрировала свою вакцину против коронавирус "Спутник V".
- Однако к моменту регистрации препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний, то есть был испытан на нескольких десятках человек.
- Вакциной "Спутник V" привиты уже полтора миллиона россиян. Однако эксперты сомневаются, ведь они не видят последствий массовой вакцинации.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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