Президент Росії Володимир Путін планує нарощувати свій політичний вплив у світі за допомогою вакцини "Супутник V". Російська Федерація тісно веде переговори з країнами щодо щеплення.

Угорщина

Країна, яка входить до складу Євросоюзу, вже домовилась про постачання 2 мільйонів доз. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що обирати вакцини між східними й західними можна лише в тому разі, якщо їх достатньо.

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Аргентина

Аргентина вже почала масову вакцинацію населення, отримавши понад пів мільйона доз "Супутника V". Приклад в неї взяли Нікарагуа, Парагвай і Венесуела.

Водночас у Бразилії вирішили взагалі спростити процедуру реєстрації вакцини, не чекаючи закінчення третьої фази клінічних випробувань.

Туреччина

Туреччина підписала угоду про виробництво кремлівської вакцини. Раніше країна уклала угоди про придбання 50 мільйонів доз вакцини китайської компанії Sinovac Biotech і 4,5 мільйона доз вакцини компаній Pfizer/BioNTech.

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Іран, Філіппіни та Африка

Отримав першу партію з обіцяних 2 мільйонів доз також вже й Іран. Росія пропонує країні більш прийнятні політичні альтернативи, ніж західні постачальники.

Філіппіни ж наразі ведуть переговори з РФ про купівлю 25 мільйонів доз, а в Африці щеплення російською вакциною розпочалось ще в грудні.

Що відомо про російську вакцину "Супутник V"

11 серпня 2020 року Росія зареєструвала свою вакцину проти коронавірусу "Супутник V".

Однак до моменту реєстрації препарат пройшов тільки 2 фази клінічних випробувань, тобто була випробувана на кількох десятках людей.

Вакциною "Супутник V" щеплені вже півтора мільйона росіян. Проте експерти мають сумніви, адже вони не бачать наслідків масової вакцинації.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу