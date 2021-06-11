А в России просто истерика бушевала. Госдума даже специальное заявление приняла на этот счет. Наконец и сам Путин высказался на эту тему, обвинив Украину и в дискриминации русских (а заодно и других народов, проживающих в Украине), и чуть ли не в фашизме.

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Что надо иметь в виду в данном случае?

И Путин и депутаты Госдумы демонстрируют дичайшее политико-правовое невежество в данном вопросе. В международной правовой практике и в документах ООН (в Декларации ООН о правах коренных народов) под коренными народами (indigenous peoples) как правило понимаются автохтонные народы, проживавшие на данной территории до прибытия переселенцев, имеющие особый образ жизни, соответствующий природной среде их обитания.

К этой категории, как правило, относят народы Севера (саамов, эскимосов, алеутов, эвенков и многие другие), индейцев Северной и Южной Америки, маори в Новой Зеландии.

В Украине на этом статусе уже давно (с первых лет независимости) настаивали крымские татары (а вместе с ними караимы и крымчаки). Они не вполне соответствуют устоявшейся международной традиции понимания коренных народов, но их главный аргумент – отсутствие собственной государственности, и необходимость учета их особого этнокультурного положения. И наконец в законопроекте Президента Зеленского это их требование было учтено.

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В законопроекте Президента Зеленского дается четкое определение понятие "коренной народ":

Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Но в Кремле либо не читали сам текст законопроекта, либо, что более вероятно, занимаются махровой пропагандой в геббельсовском стиле. Никакой дискриминации русских, белорусов и молдован в этом законопроекте нет вообще.

Исходя из логики Кремля под дискриминацией оказываются и сами украинцы, поскольку к ним указанное понятие также не относятся.

Кстати, и в самой России есть аналогичный закон "О малых коренных народах".

Но вряд ли можно говорить о научной и правовой корректности, когда речь идет о логике Путина и Кремля. Логика российской пропаганды совсем другая – нужен очередной, даже надуманный повод для агрессивной антиукраинской истерии.