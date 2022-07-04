Новая жертва террориста – Литва. И хотя может казаться, что речь идет просто о транзите товаров через Литву в Калининград, на самом деле все гораздо глубже и серьезнее – речь о суверенитете, субъектности и независимости Литвы.

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У России были свои планы на Литву

С момента распада Советского союза Россия ставила своей целью превратить Литву в транзитную страну – приложение России, территорию между двумя частями России. Коридорная страна, без права суверенитета над собственной территорией.

Россия требовала экстерриториальности во всем: начиная от товаров, заканчивая людьми и войсками и техникой. Литва героически сопротивлялась даже тогда, когда члены ЕС требовали от нее обратного при вступлении в Союз.

Сегодняшняя искусственная истерика России по блокированию товарного транзита – это продолжение этой борьбы. Россия знала еще при принятии четвертого пакета санкций, что последствия будут именно такими.

В регламентных документах прямо упоминался Калининград. Но она ждала до последнего, чтобы манипулятивно поднять шум и угрожать ударами.

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Ошибка может дорого стоить

Если сделать санкционное исключение для товаров, перемещаемых по территории Литвы – это именно то, что нужно России, чтобы увеличить свою власть над Литвой и унизить ее суверенитет и европейскую принадлежность.

По состоянию на сегодняшний день для поражения ЕС России будет достаточно особых прав на литовскую землю и слабости Европы, которая согласится в ответ на угрозы их предоставить. Но это только по состоянию на сегодняшний день. Не пройдет и нескольких дней, как Россия придет снова за следующей добычей.

Стоит сделать только одну единственную уступку террористу, и вы долго не сможете избавиться от него, но дорого заплатите за эту ошибку.

Путин нашел новую жертву – Литву / Фото Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил в минувшие выходные, что ослабление санкций будет означать "умиротворение". А президент Джо Байден бескомпромиссно и безапелляционно сказал, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

ЕС совместно за четыре месяца преодолел немало разнообразных вызовов. Россия усовершенствовала свой шантаж и терроризм, чтобы найти уязвимое место внутри союза и ударить туда. Выделение Литвы как особой территории, освобожденной от части санкций – именно то уязвимое место, где Россия рассчитывает на слабость ЕС.

Задача союза сделать наоборот – укрепить Литву, превратив ее в крепость и лишив Москву каких-либо надежд на то, что когда-нибудь Литва даже теоретически может стать ее коридором.

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