Совсем недавно куратор временно оккупированных РФ территорий Украины от Кремля Сергей Кириенко провел изменения в "правительстве" квазиреспублик на Донбассе.

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Кириенко согласовал кадровые изменения в т.н. "министерствах" НВФ на Донбассе. Мы совместно с мониторами Восточной Правозащитной группы и Институт стратегических исследований и безопасности постоянно следим за любыми изменениями на временно оккупированных территориях Донбасса.

Изменения в НВФ в оккупированной части Донецкой области:

Ольга Колударова – "министр" образования и науки. Ранее она возглавляла департамент в министерстве просвещения РФ;

Дмитрий Гарцев – "министр" здравоохранения. Ранее он работал директором исследовательского института в Москве;

Андрей Чертков – "министр" угля и энергетики. В прошлом он был министром ЖКХ и энергетики в Нижегородской области.

Дмитрий Шмелев – "министр" доходов и сборов. В прошлом работал УФНС Ростовской области.

Денис Курашов – "заместитель министра" связи. В прошлом – заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Изменения в НВФ на оккупированной части Луганской области:

Петр Ишков – "заместитель министра" образования и науки НВФ. Ранее он работал в министерстве просвещения РФ.

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Кадры из РФ полностью вытесняют местных т.н. функционеров сепаратистских и оккупационных Администраций. Чистки также начались уже и в местных администрациях, кадры из РФ приводят свои команды.

По информации от источников, "премьер-министр" квазиреспублики в Донецкой области и "вице-премьер" в Луганской области напрямую подчиняются Кириенко, расставляют свои кадры из РФ и стараются зачистить "чиновников" из местных кланов.

Фактически проекты "ЛДНР" закрыты, РФ больше незачем прикрывать свои оккупационные действия, якобы "местными сепаратистами".

P.S. Региональные элиты на местах недовольны тем, что из РФ приезжают чиновники и вытесняют подконтрольных им людей с должностей в оккупационных администрациях.

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