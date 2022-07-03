То есть страну, выполняющую роль слуги. А в политическом смысле Кремлю важно, чтобы он был не один, а чтобы присоединилась еще какая-то страна.

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Россия стягивает войска в Беларусь

Согласно этому, происходит резкое увеличение российских войск и техники на белорусской территории. Это сигнал о том, что возможна повторная атака с территории РБ с участием непосредственно белорусских регулярных войск, а не только российских.

Поэтому я считаю, что Путин дожал Лукашенко и вопрос вступления или не вступления того в войну зависит от российского президента. Последний сейчас еще колеблется пока. Ну и Лукашенко пытается каким-то образом еще балансировать.

А что касается передачи "Искандеров" Беларуси, то это могло быть обычным вопросом военно-технического сотрудничества. А заодно и условием, которое озвучил Путину его слуга. Что дайте нам чем-нибудь воевать и мы будем воевать. А Путин говорит: вот, на тебе, воюй. Все, что хочешь бери, только воевал бы.

Путин пытается договориться с Лукашенко / Фото Getty Images

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О ядерном оружии

Возможно, тактическое ядерное оружие может быть передано, чтобы запугать мир. Лукашенко сейчас более зависим от ситуации, чем сам Путин. Поэтому может считаться более непредсказуемым. Поэтому он, наверное, может прибегнуть к такому шагу, если его жизни будет прямая угроза.

Также я не исключаю и того, что Путин не сможет решиться на что-то подобное. Все зависит от того, как будут развиваться события в Украине на восточном фронте, который будет в Донецкой и Луганской областях. Вот это очень важный момент.

Во вторую очередь, наверное, на Юге – сможем ли мы с помощью оружия, которое нам передадут, выбить врага с оккупированных южных территорий.

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