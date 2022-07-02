Пусть бы они в конце концов ввели нефтегазовые санкции в полном объеме, чтобы Россия не могла сегодня и дальше зарабатывать ежедневно по 1 миллиарду долларов. В сумме за более чем 100 дней войны Москва уже заработала 93 миллиарда нефтедолларов.

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Команда против Путина

Нужно создать действительно действенную антипутинскую коалицию, которая согласилась бы поставлять нам оружие бесперебойно и в нужных нам количествах. Только в таком случае Россия не сможет вести войну, проводить скрытую мобилизацию. В этом ключ к улучшению ситуации и на Востоке в том числе.

Но даже дефолт, который провозгласили Moody's, носит чисто символический характер. Мы разговаривали с экономистами. Так вот, они говорят, что это отнюдь не экономическая удавка на шее Путина. Скорее – чисто символическая ситуация, наглядно демонстрирующая факт политической и экономической изоляции РФ.

В то же время, мы видим, как торговля происходит, несмотря ни на что. Китай закупает рекордное количество нефти у агрессора.

Важно Дальше так продолжаться не может: надо действовать на опережение

Какие нюансы нужно знать

В эту же корзину сложим все нюансы, связанные со слабым действием санкций, которые безусловно не могут не беспокоить.

Возьмем хоть какой тип российского вооружения. К примеру, беспилотник Орлан-10. Шесть стран снабжают детали для его производства. Если Россия до сих пор может их производить для собственного использования, значит только одно – существуют контрабандные пути поставки.

Среди стран-производителей комплектующих Япония, Германия, Америка, Швейцария, Нидерланды. Ну, и как прикажете с этим быть? Хорошо, что хоть российский ВПК не может изготовить стратегический беспилотник типа "Охотник". Последний так и остается проектом. К провальным можно отнести планы поставить на конвейер "Армата" либо самолеты 5-го поколения Су-57. А еще враг потерял школу военно-транспортной авиации, когда погиб ИЛ-112В. Это все есть.

Помимо того, на вражеских складах остается очень много старой техники, а в российских городах и селах живет много людей, которых никто не считает. Они спокойно могут быть мясом на поле боя. Властям на них все равно. Вот такая здесь ситуация.

Чтобы нейтрализовать техническую способность российской стороны воевать, нужно ввести в действие жесткие технологические ограничения против нее. Только тогда можно будет с уверенностью говорить о нивелировании технического превосходства России на поле боя.

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