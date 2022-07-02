Хай би вони врешті ввели нафтогазові санкції в повному обсязі, щоб Росія не могла сьогодні й далі заробляти щодня по 1 мільярду доларів. В сумі за понад 100 днів війни Москва вже заробила 93 мільярди нафтодоларів.

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Команда проти Путіна

Потрібно створити справді дієву антипутінську коаліцію, яка б зголосилася постачати нам зброю безперебійно й у потрібних нам кількостях. Тільки в такому разі Росія не зможе вести війну, проводити приховану мобілізацію. В цьому ключ до покращення ситуації і на Сході в тому числі.

Та навіть той дефолт, який проголосили Moody's, носить чисто символічний характер. Ми розмовляли з економістами. Так от, вони кажуть, що це зовсім не економічний зашморг на шиї Путіна. Скоріше – суто символічна ситуація, яка наочно демонструє факт політичної та економічної ізоляції РФ.

Водночас ми бачимо, як торгівля відбувається, незважаючи ні на що. Китай закуповує рекордну кількість нафти в агресора.

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Які нюанси потрібно знати

В цей же кошик складемо всі нюанси, пов'язані зі слабкою дією санкцій, які, безумовно, не можуть не турбувати.

Візьмемо будь-який тип російського озброєння. Наприклад, безпілотник Орлан-10. Шість країн постачають деталі для його виробництва. Якщо Росія досі може їх виробляти для власного використання, то це означає лише одне – існують контрабандні шляхи постачання.

Серед країн-виробників комплектуючих є Японія, Німеччина, Америка, Швейцарія, Нідерланди. Ну, і як накажете з цим бути? Добре, що хоч російський ВПК не може виготовити стратегічний безпілотник типу "Охотник". Останній так і залишається проєктом. До провальних можна віднести задуми поставити на конвеєр "Армату" чи літаки 5-го покоління Су-57. А ще ворог втратив школу військово-транспортної авіації, коли загинув ІЛ-112В. Це все є.

Поза тим, на ворожих складах залишається дуже багато старої техніки, а у російських містах та селах живе багато людей, яких ніхто не рахує. Вони спокійно можуть бути м'ясом на полі бою. Владі до них байдуже. Ось така тут ситуація.

Щоб нейтралізувати технічну спроможність російської сторони воювати, треба ввести в дію жорсткі технологічні обмеження проти неї. Тільки тоді можна буде з упевненістю говорити про нівелювання технічної переваги Росії на полі бою.

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