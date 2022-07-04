Нещодавно куратор тимчасово окупованих РФ територій України від Кремля Сергій Кирієнко провів зміни в "уряді" квазіреспублік на Донбасі.
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Кирієнко погодив кадрові зміни у т.зв. "міністерствах" НЗФ на Донбасі. Ми спільно з моніторами Східної Правозахисної групи та Інститутом стратегічних досліджень та безпеки постійно стежимо за будь-якими змінами на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Зміни в НЗФ в окупованій частині Донецької області:
- Ольга Колударова – "міністерка" освіти та науки. Раніше вона очолювала департамент у міністерстві освіти РФ;
- Дмитро Гарцев – "міністр" охорони здоров'я. Раніше він працював директором дослідницького інституту у Москві;
- Андрій Чортков – "міністр" вугілля та енергетики. У минулому він був міністром ЖКГ та енергетики у Нижегородській області.
- Дмитро Шмельов – "міністр" доходів та зборів. У минулому працював УФНС Ростовської області.
- Денис Курашов – "заступник міністра" зв'язку. У минулому – заступник міністра енергетики, промисловості та зв'язку Ставропольського краю.
Зміни в НЗФ в окупованій частині Луганської області:
- Петро Ішков – "заступник міністра" освіти та науки НЗФ. Раніше він працював у міністерстві освіти РФ.
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Кадри з РФ повністю витісняють місцевих т.зв. функціонерів сепаратистських та окупаційних Адміністрацій. Чистки також розпочалися вже й у місцевих адміністраціях, кадри із РФ наводять свої команди.
Фактично проєкти "ЛДНР" закриті, РФ більше нема чого прикривати свої окупаційні дії, нібито "місцевими сепаратистами".
P.S. Регіональні еліти на місцях незадоволені тим, що з РФ приїжджають чиновники та витісняють підконтрольних їм людей із посад в окупаційних адміністраціях.
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