Нещодавно куратор тимчасово окупованих РФ територій України від Кремля Сергій Кирієнко провів зміни в "уряді" квазіреспублік на Донбасі.

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Кирієнко погодив кадрові зміни у т.зв. "міністерствах" НЗФ на Донбасі. Ми спільно з моніторами Східної Правозахисної групи та Інститутом стратегічних досліджень та безпеки постійно стежимо за будь-якими змінами на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Зміни в НЗФ в окупованій частині Донецької області:

Ольга Колударова – "міністерка" освіти та науки. Раніше вона очолювала департамент у міністерстві освіти РФ;

Дмитро Гарцев – "міністр" охорони здоров'я. Раніше він працював директором дослідницького інституту у Москві;

Андрій Чортков – "міністр" вугілля та енергетики. У минулому він був міністром ЖКГ та енергетики у Нижегородській області.

Дмитро Шмельов – "міністр" доходів та зборів. У минулому працював УФНС Ростовської області.

Денис Курашов – "заступник міністра" зв'язку. У минулому – заступник міністра енергетики, промисловості та зв'язку Ставропольського краю.

Зміни в НЗФ в окупованій частині Луганської області:

Петро Ішков – "заступник міністра" освіти та науки НЗФ. Раніше він працював у міністерстві освіти РФ.

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Кадри з РФ повністю витісняють місцевих т.зв. функціонерів сепаратистських та окупаційних Адміністрацій. Чистки також розпочалися вже й у місцевих адміністраціях, кадри із РФ наводять свої команди.

За інформацією джерел, "прем'єр-міністр" квазіреспубліки в Донецькій області та "віцепрем'єр" у Луганській області безпосередньо підпорядковуються Кирієнку, розставляють свої кадри з РФ і намагаються зачистити "чиновників" з місцевих кланів.

Фактично проєкти "ЛДНР" закриті, РФ більше нема чого прикривати свої окупаційні дії, нібито "місцевими сепаратистами".

P.S. Регіональні еліти на місцях незадоволені тим, що з РФ приїжджають чиновники та витісняють підконтрольних їм людей із посад в окупаційних адміністраціях.

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