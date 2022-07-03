Легенда, вписана у віках

Як ви знаєте, Гомер, древній грек, у VIII столітті до нашої ери начитав багато чого, або у VIII столітті до нашої ери, точніше, його записали. До речі, про територію України він багато згадав.

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У нього в "Іліаді" та "Одіссеї" головний герой – Ахілл. Особливо – в "Іліаді". Ахілл – древній грек із ахейців, тобто з племені давньогрецького, яке атакує Трою, мститься за своїх бойових побратимів. Дуже войовничий древній грек закохується, до речі, у скіф'янку – тобто в мешканку території України.

На території України є кілька місць, пов'язаних із Ахіллом, з його давньогрецьким культом. Зокрема, це острів Зміїний, який називали деякі древні греки островом Ахілла. Там був досить великий храм (30 метрів на 30 метрів), великий храм, який видно було здалеку. А острів припіднятий – він на 20 метрів вищий за рівень моря.

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Не Чорнобаївкою єдиною

І, відповідно, давні греки, коли пропливали повз, залишали там свої пожертви. Цих милостинь археологи знайшли величезну кількість – усілякі амфори, золото тощо. Тобто стародавні греки за небезпечну подорож Чорним морем відкуповувалися.

Ви, мабуть, знаєте про Ахілла, що є такий вираз, як ахіллесова п'ята. Мовляв, мама купала Ахілла у спеціальному джерелі, яке давало силу, невразливість, і тримала його за п'яточку. І саме в цю п'яту його поранили.

І, як виявилося, цей острів Ахілла став такою самою ахіллесовою п'ятою мордору в Україні. Вони його проковтнути змогли в якийсь момент, але він став упоперек горла, як і вся Україна стане.

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