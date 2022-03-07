Об этом в эфире 24 канала рассказал международный обозреватель и эксдепутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, вскоре оккупанты могут попытаться последний раз атаковать Киев, но после того их уже будут окончательно уничтожать.

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Пономарев предположил, что Путин на самом деле с начала пандемии коронавируса потерял связь с реальностью. Пока это продолжается.

Путин будет искать виновных

Международный обозреватель не исключил, что российский президент будет искать виновных в провальном ходе войны. Конечно, сам себя не будет обвинять, будет искать его в его ближайшем окружении.

По моим источникам, он очень не удовлетворен ходом этой "сделки", а за "сделку" отвечает Шойгу. То есть Путин не доволен Шойгу. Это точка,

– сказал Илья Пономарев.

Шойгу наиболее популярен в России после Путина, заметил эксдепутат Госдумы. То есть, приревновать его к власти для Путина не очень сложно.

"Если он на самом деле будет уверен, что это из-за Шойги российская армия понесет все потери – будет логично отреагировать сразу", – сказал Илья Пономарев.