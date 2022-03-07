Про це в ефірі 24 каналу розповів міжнародний оглядач та ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, незабаром окупанти можуть спробувати востаннє атакувати Київ, але після того їх вже остаточно знищуватимуть.

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Пономарьов припустив, що Путін насправді ще з початку пандемії коронавірусу втратив зв'язок з реальністю. Наразі це продовжується.

Путін шукатиме винних

Міжнародний оглядач не виключив, що російський президент шукатиме винних у провальному ході війни. Звичайно, сам себе не звинувачуватиме, буде шукати їх у його найближчому оточенні.

За моїми джерелами, він дуже не задоволений ходом цієї "операції", а за "операцію" відповідає Шойгу. Тобто Путін не задоволений Шойгу. Це крапка,

– сказав Ілля Пономарьов.

Шойгу найбільш популярний в Росії після Путіна, зауважив ексдепутат Держдуми. Тобто приревнувати його до влади для Путіна не дуже складно.

"Якщо він насправді буде впевнений, що це через Шойгу російська армія зазнає всі втрати – буде логічно відреагувати одразу", – сказав Ілля Пономарьов.

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