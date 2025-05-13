Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала сказал, что Владимир Путин игнорировал даже собственные инициативы по временному перемирию. Он не учитывает ни на предложения Украины, ни США, ни Европы.

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Маловероятно, что Путин полетит в Стамбул

Самое важное, что он не реагирует на позиции Китая, Индии, Бразилии и Турции, озвученные после 9 мая. Даже представитель МИД Китая поддержал идею всеобъемлющего перемирия – и Путин проигнорировал и это.

Единственный его аргумент – террор и попытка заставить к переговорам на условиях России: признание оккупации, закрепление Крыма, отказ от НАТО и другие требования,

– сказал Маломуж.

По его словам, Россия продолжает атаки, чтобы давить на Украину. Если остановить обстрелы, не будет жертв – то Путин потеряет рычаги давления. Он делает ставку на новые обстрелы, давление на Трампа, чтобы тот согласился на сделки с ним. Президент США хочет быстрого завершения войны, а Путин может подтолкнуть Трампа давить на Украину, чтобы она уступила – и только после этого проводить встречу.

Возможно, когда будет встреча на высшем уровне, обстрелы остановятся. Но к тому времени они будут продолжаться – возможно, менее интенсивно, с учетом позиции Запада, США, Китая и других,

– считает Маломуж.

Он добавил, что Путин не готов к Стамбулу – ни юридически, ни фактически. Они хотят перенести переговоры с уровня "Зеленский – Путин – Трамп" на формат рабочих групп – чтобы затянуть время и продолжать боевые действия. Это позволяет давить по каждому вопросу, растягивая процесс на недели и месяцы без результата. За это время – попробовать новые наступления, наращивания военной силы.

Маловероятно, что Путин приедет в Стамбул. Трамп может давить, Си Цзиньпин – подталкивать неофициально, но Россия не готова. Они ищут объяснения, почему Путин не приедет – мол, Украина отказалась. Сам Путин пытается выставить Украину стороной, которая не хочет мира – хотя это абсурд,

– сказал генерал.

Он также подчеркнул – без четко согласованных условий с США, Европой и другими странами, которые поддерживают давление на Россию, встреча не имеет смысла. Если Путин не приедет или приедет с ультиматумами – никакого прогресса не будет. И Трамп не приедет, потому что хочет выйти как миротворец, что свел президентов и запустил процесс мира.