Алексея Навального судят в Москве. Эксперты уже не надеются его увидеть на свободе. Они убеждены, что российский глава Владимир Путин не ожидал, что он вернется домой.

Источник: 24 канал

Об этом сказал российский политолог и публицист Федор Крашенинников. И подчеркнул, что Путин задержаниями и судами так "нервничает перед выборами".

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По его словам, множество уголовных дел возбудили, чтобы напугать оппозиционера. Впрочем, Навальный решил вернуться домой, так как понимал, что только так нанесет вред Путину. Поэтому российскому главе приходится реализовывать свои угрозы.

До последнего Путин надеялся, что Навальный не приедет в Россию, а останется в Европе, поскольку эмигрантов никто не боится,

– отметил эксперт.

И добавил, что осенью в России выборы, поэтому это и заставляет главу Кремля переживать.

Политолог: На свободе Навального мы точно не увидим

Как считает эксперт, вывод суда будет предсказуем и известен заранее. А срок в 3,5 года – это лишь первая попытка, считает политолог.

"Они захотят посадить навсегда, надеясь, что все протесты и оппозиция зависят только от Навального", – добавил Крашенинников.

Он отметил, что ни дипломаты в суде, ни "даже если бы там сидел Папа Римский" не помешают суду вынести тот приговор, который "приготовил лично Путин". Поэтому Навального в ближайшее время на свободе мы не увидим, заверил специалист.

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