Олексія Навального судять у Москві. Експерти вже не сподіваються його побачити на свободі. Вони переконані, що російський глава Володимир Путін не очікував, що він повернеться додому.

Джерело: 24 канал

Про це сказав російський політолог і публіцист Федір Крашенінніков. І наголосив, що Путін затриманнями та судами так "нервує перед виборами".

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За його словами, безліч кримінальних справ порушили, щоб налякати опозиціонера. Втім, Навальний вирішив повернутись додому, оскільки розумів, що тільки так завдасть шкоди Путіну. Тож російському главі доводиться реалізовувати свої погрози.

До останнього Путін сподівався, що Навальний не приїде в Росію, а залишиться в Європі, оскільки емігрантів ніхто не боїться,

– зазначив експерт.

І додав, що восени в Росії вибори, тож це й змушує главу Кремля переживати.

Політолог: На свободі Навального ми точно не побачимо

Як вважає експерт, висновок суду буде передбачуваний та відомий наперед. А термін у 3,5 роки – це лише перша спроба, вважає політолог.

"Вони захочуть його посадити назавжди, сподіваючись, що всі протести та опозиція залежать тільки від Навального", – додав Крашенінніков.

Він наголосив, що ні дипломати у суді, ні "навіть якби там сидів Папа Римський" не завадять суду винести той вирок, який "приготував особисто Путін". Тож Навального найближчим часом на свободі ми не побачимо, запевнив фахівець.

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