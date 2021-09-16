Він – та людина, яка на найвищому рівні протидіє російським агентам впливу. Я дуже хочу вірити, що у Данілова наразі надійна охорона, яка може його захистити від замахів.

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Якщо вам здалося, що з охороною я нагнітаю та перебільшую, то додам ще більше пафосу. Мені відверто болить, коли я регулярно читаю некрологи по українцях, вбитих росіянами.

Коли я з некрологів дізнаюсь, як багато людина хорошого зробила Україні (а, значить, і мені особисто). Мені болить, що я з цією людиною вже більше ніколи не зможу познайомитися, не зможу потиснути їй руку і подякувати за все те хороше, що вона для України зробила.

Я не знайомий особисто з Даніловим, але сподіваюсь, що його охорона таки не дасть росіянам шансів наше майбутнє можливе знайомство зірвати.

Звідки в мене до Данілова може занадто "захопливе" ставлення, що дехто може сказати, ніби я йому влаштовую безкоштовний піар.

Данілов – прогресивний політик зі стажем

Це тому що, направду, він вибивається з когорти типових вітчизняних політиків. Він – політик зі стажем, один із так званих "старих облич", про яких в останню чергу можна подумати, що він проукраїнський і прогресивний у своїх поглядах.

Про що мовиться? Як ви собі уявляєте нардепа від блоку Юлії Тимошенко і луганського міського голову в "одному флаконі"?

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Я за таким описом бачу, як мінімум, Вадима Рабіновича. Але весь опис – саме про Олексія Данілова. Йому ми маємо завдячувати. Адже він відродив РНБО, яка асоціювалася із місцем почесного заслання для політичних пенсіонерів.

Натомість за Данілова Рада перетворилася на інструмент боротьби з проросійською пропагандою в Україні. Маю на увазі закриття телеканалів кума Володимира Путіна. За Данілова РНБО має шанси перетворитися на інструмент боротьби з олігархами – ще одними внутрішніми ворогами України.

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Нам точно є, за що Данілову дякувати. Водночас олігархам і Кремлю точно є за що секретаря РНБО ненавидіти і бажати йому всього найгіршого.