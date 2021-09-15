Люди в сетях каждый раз "взрываются". По такой логике, можно еще и государственный гимн сделать более оптимистичным или и совсем перевернуть флаг "по фэншую".

К теме Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, – Данилов

Политолог: Данилов "нащупывает почву"

Украина, по крайней мере пока, не декларирует намерения никакими официальными документами. Эксперты, анализируя информационный "пинг-понг", имеют свои версии провокационных месседжей.

"Данилов может озвучивать определенные вопросы для нащупывания почвы – отношения. Какова будет реакция, на чем заостряют внимание. Возможно, для каких-то будущих инициатив", – акцентировал политолог Игорь Петренко.

По мнению политэксперта Игоря Чаленко провокационные темы заставляют людей дискутировать, возмущаться, а кого-то поддерживать.

Данилов просто поддерживает информационное присутствие себя, а также СНБО как координационного органа в медиа,

– заметил Чаленко.

Имидж СНБО является одной из движущих сил изменений

Имидж СНБО подпитывается тем, что после громких решений граждане ждут очередных заседаний чуть ли не как пятничный сериал. Кулуарная борьба может быть за влияние президента. Именно с этим связывают еще одну версию активности Данилова.

Неординарные заявления секретаря СНБО: смотрите сюжет 24 канала

"Есть определенная напряженность в отношениях с господином Ермаком – главой офиса Президента. Это видно по общению. Есть напряженность и к Разумкову", – проанализировал политолог Игорь Чаленко.

Еще одним вариантом является отвлечение аудитории от кризисов. Персональные амбиции секретаря СНБО, о которых поговаривали в начале, пока исключают.

Скандальные предложения Арестовича

От Алексея Арестовича – представителя Трехсторонней контактной группы в Минске украинцы уже привыкли слышать провокационные идеи. Однако от секретаря СНБО, который должен высказываться о тактике и стратегии в нацбезопасности, – нет.

Справка. Алексей Арестович, который является спикером украинской делегации в ТКГ, 30 августа 2021 года предложил изменить название нашей страны и сделать его двойным – Русь-Украина.

Долговременные разговоры о латинице

Эксперты подчеркивают, что идея перехода на латинское правописание, в контексте геополитики, не новая задумка. Дискуссии продолжаются с XVII века.

"Украинская латиница приближена к польской и чешской основам. Если такая дискуссия развернется, я подозреваю, что естественным путем она продлится значительно дольше 30 лет", – отметил экс-глава Нацкомиссии по вопросам правописания Максим Стриха.

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Профессиональная дискуссия о целесообразности требует кропотливой работы всего сообщества, а также ресурсов, времени и желания.

"В ЕС существует, как известно, кириллическая Болгария и Греция со своей уникальной азбукой", – отметил Стриха.

Тезис о возвращении Донбасса прямо сейчас

Другой громкий тезис от Алексея Данилова больно напомнил украинцам обещание предшественников. Речь идет о "завершении АТО на Донбассе за 2 недели".

Вооруженные силы Украины способны взять и очистить территорию Луганской и Донецкой областей,

– говорил Данилов.

Специалисты рассказали, что фразу вырвали из контекста. По словам Данилова из того же интервью, Украина пока будет использовать дипломатические рычаги.

"Если Украина проведет операцию на Донбассе, то Россия сразу заявит о геноциде "донбасского народа" и расскажет о том, что нацистскую хунту в Киеве надо подавить", – пояснил военный эксперт Михаил Самусь.