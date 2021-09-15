Люди у мережах щоразу "вибухають". За такою логікою, можна ще і державний гімн зробити більш оптимістичним або й геть перевернути прапор "за феншуєм".

До теми Нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю, – Данілов

Політолог: Данілов "намацує ґрунт"

Україна, принаймні поки, не декларує наміри жодними офіційними документами. Експерти, аналізуючи інформаційний "пінг-понг", мають свої версії провокативних меседжів.

"Данілов може озвучувати певні питання для намацування ґрунту – ставлення. Яка буде реакція, на чому загострюють увагу. Можливо, для якихось майбутніх ініціатив", – акцентував політолог Ігор Петренко.

На думку політексперта Ігоря Чаленка провокативні теми змушують людей дискутувати, обурюватись, а когось підтримувати.

Данілов просто підтримує інформаційну присутність себе, а також РНБО як координаційного органу в медіа,

– зауважив Чаленко.

Імідж РНБО є однієї з рушійних сил змін

Імідж РНБО підживлюється тим, що після гучних рішень громадяни чекають чергових засідань мало не як п'ятничний серіал. Кулуарна боротьба може бути за вплив президента. Саме із цим пов'язують ще одну версію активності Данілова.

Неординарні заяви секретаря РНБО: дивіться сюжет 24 каналу

"Є певна напруженість у відносинах з паном Єрмаком – очільником Офісу Президента. Це видно за спілкуванням. Є напруженість і до Разумкова", – проаналізував політолог Ігор Чаленко.

Ще одним варіантом є відволікання аудиторії від криз. Персональні амбіції секретаря РНБО, про які подейкували на початку, поки виключають.

Скандальні пропозиції Арестовича

Від Олексія Арестовича – речника Тристоронньої контактної групи у Мінську українці вже звикли чути провокативні ідеї. Проте від секретаря РНБО, який мав би висловлюватись про тактику і стратегію у нацбезпеці, – ні.

Довідка. Олексій Арестович, який є спікером української делегації у ТКГ, 30 серпня 2021 року запропонував змінити назву нашої країни та зробити її подвійною – Русь-Україна.

Довготривалі розмови про латинку

Експерти підкреслюють, що ідея переходу на латинський правопис, у контексті геополітики, не нова задумка. Дискусії тривають із XVII століття.

"Українська латинка наближена до польської й чеської основ. Якщо така дискусія розгорнеться, я підозрюю, що природним шляхом вона триватиме значно довше 30 років", – відзначив ексспівголова Нацкомісії з питань правопису Максим Стріха.

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Фахова дискусія щодо доцільності потребує кропіткої роботи всієї спільноти, а також ресурсів, часу і бажання.

"У ЄС існує, як відомо, кирилична Болгарія та Греція зі своєю унікальною абеткою", – зауважив Стріха.

Теза про повернення Донбасу прямо зараз

Інша гучна теза від Олексія Данілова боляче нагадала українцям обіцянку попередників. Мовиться про "завершення АТО на Донбасі за 2 тижні".

Збройні сили України здатні взяти й очистити територію Луганської та Донецької областей,

– казав Данілов.

Фахівці розповіли, що фразу вирвали з контексту. За словами Данілова з того ж інтерв'ю, Україна поки використовуватиме дипломатичні важелі.

"Якщо Україна проведе операцію на Донбасі, то Росія одразу заявить про геноцид "донбаського народу" і розповість про те, що нацистську хунту в Києві треба придушити", – пояснив військовий експерт Михайло Самусь.