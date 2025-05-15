Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре.

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Что заявил украинский лидер о Владимире Путине

Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор проявил неуважение к мировым лидерам. Президент Украины прибыл в Анкару 15 мая для встречи с Эрдоганом. После события политики должны были обсудить дальнейшие шаги, учитывая отсутствие Путина в Стамбуле.

Это неуважение к Эрдогану и Трампу, кто стороны этой войны? Почему от Америки есть Госсекретарь, а от Турции и Украины МИД? Где соответствующий человек от России?

– Подчеркнул Зеленский.

"Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру и искать человека", – отметил президент Украины.

Он добавил, что Украина готова к прямым переговорам лидеров с участием России. По словам Зеленского, все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам и первым шагом в этом вопросе должно быть полное прекращение огня.

"Если готов к переговорам – надо встречаться без каких-либо условий", – отметил украинский лидер.

Напомним, что в составе делегации России для переговоров в Стамбуле нет высокопоставленных – ни министра иностранных дел Лаврова, ни помощника Путина Ушакова. Владимир Зеленский это прокомментировал, заявив, что уровень делегации россиян похож на бутафорский.