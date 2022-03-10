Как известно, об этом Чавушоглу сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции.

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Говорили, что Зеленский готов к таким встречам, и Путин в принципе не против. Путин также рассказал об этой идее президенту Эрдогану,

– сказал Чавушоглу.

Он также отметил, что личная встреча между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и его российским коллегой Сергеем Лавровым не привела к прорыву, но стала, по крайней мере, началом. Встреча прошла в Турции сегодня утром.

Чавушоглу добавил, что "никто не должен ждать чудес от одной встречи, но встреча на министерском уровне – это важное начало".

Как прошли переговоры министров

После переговоров с российским министром иностранных дел Кулеба сообщил, что решение о прекращении огня так и не смогли одобрить. Дипломаты говорили о 24-часовом перемирии для решения всех неотложных гуманитарных вопросов.

В конце встречи по инициативе Лаврова министры говорили о ядерной безопасности. Глава кремлевского МИД высказался о трехсторонних консультациях между Украиной, Россией и МАГАТЭ. Однако Кулеба такую ​​идею отклонил.

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