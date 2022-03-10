Як відомо, про це Чавушоглу сказав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини.

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Говорили, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також розповів про цю ідею президенту Ердогану,

– сказав Чавушоглу.

Він також зазначив, що особиста зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим, не призвела до проривів, але стала принаймні початком. Зустріч відбулася в Туреччині сьогодні вранці.

Чавушоглу додав, що "ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на міністерському рівні – це важливий початок".

Як минули переговори міністрів

Після переговорів з російським міністром закордонних справ Кулеба повідомив, що рішення про припинення вогню так і не змогли схвалити. Дипломати говорили про 24-годинне перемир'я для розв'язання усіх нагальних гуманітарних питань.

Наприкінці зустрічі з ініціативи Лаврова міністри говорили про ядерну безпеку. Глава кремлівського МЗС висловився про тристоронні консультації між Україною, Росією та МАГАТЕ. Однак Кулеба таку ідею відхилив.

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