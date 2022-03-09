Однако, по его словам, взгляды Путина – заскорузлые из-за длительной изоляции от людей и реальности. Поэтому, соответственно, с Путиным "чрезвычайно тяжело иметь дело".

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Президент России не сошел с ума, но его взгляды с годами стали затвердевшими. Рост изоляции Путина от разных точек зрения сделали его "чрезвычайно сложным в общении", как отметил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Более того:

Действия Владимира Путина должны были бы устранить любые сомнения в его решимости захватить Украину.

Но сам ход событий на прошлой неделе бросил Путину вызов.

А определили этот ход событий "прежде всего украинцы, их мужество, их мудрость и сила их лидерства", которые удивили и смутили Путина. К тому же Путина обеспокоила реакция Запада и работа его собственных военных.

Также Бернс добавил, что:

Российской общественности нужно время, чтобы "поглотить последствия" действий Путина.

Но со временем похороны российских солдат, погибших в Украине, окажут влияние.