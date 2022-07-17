владимир путин ненавидит Владимира Зеленского с первого дня. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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По его словам, это случилось с первой секунды, когда российский диктатор увидел, что Зеленский стал президентом Украины.
"Это внутренняя природа путина. Поэтому, когда говорят, что "кажется, недолюбливает (Зеленского – 24 канал)", – он на самом деле его ненавидит", – объяснил Геннадий Гудков.
Смотрите видео: Гудков о ненависти путина по отношению к Зеленскому
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