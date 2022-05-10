И это говорит о трех вещах: Во-первых, он боится нас вспоминать. Да, это чувствуется. Ему неприятно. Зачем вспоминать о сломанных планах и поражениях?

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Оправдание и бред

Более того, он оправдывается, что других вариантов не было – "ни одного шанса".

Во-вторых, он еще раз показал, что не признает ни Украину, ни ее границ. Постоянно несет бред о "защите Родины и России", "исторических землях" и манипулирует историей.



Путин ни разу не упомянул название нашей страны / Фото Getty Images

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Намеки Запада

И в-третьих, он снова предлагает разговор Западу и намекает, что сражается именно с Западом.

Есть нервный и раздраженный Путин. Он не хочет признавать сам факт существования Украины, но оправдывается и смотрит на Запад.

9 мая в Москве получилось скучным и жалким.

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