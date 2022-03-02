А ведь этот год начался ужасно для Украины и мира. Российский президент Владимир Путин с абсолютно циничным оправданием о "демилитаризации и денацификации" заставил свою армию напасть на Украину.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Байден обратился к нации в Конгрессе США: основные положения

Путин не получил Украину

Джо Байден в Конгрессе свое обращение к нации начал с того, что поблагодарил всех депутатов из разных партий и вообще всему цивилизованному миру: "Мы решительны в том, чтобы воля победила тиранию".

Шесть дней назад Путин попытался поколебать устои свободного мира. Он думал, что мир прогнется под его цели. Но он просчитался. Он думал, что заберет Украину и мир с этим согласится. Но он встретил то, чего никогда не ожидал – украинский народ!

– сказал дальше Байден.

И добавил: "Президент Зеленский и каждый украинец сейчас является образцом храбрости и решительности, который в свою очередь вдохновляет мир". На этих словах зал стоя аплодировал госпоже послу Украины в США Оксане Маркаровой, которая как раз зашла в Конгресс.

Диктатор получит надлежащий ответ

"История нам не раз доказала: если диктатор не получает отпора, то создает все больше хаоса", – отметил Байден.

Нападение Путина на Украину было намеренным и полностью неспровоцированным. Он отверг неоднократные усилия по дипломатии. Он хотел разделить нас. Но он просчитался. Мы – едины, и будем едиными,

– подчеркнул президент США.

"Мы противостоим российской лжи правдой", – сказал также Байден, отмечая единство мира в противостоянии агрессору.

Свободный мир привлекает Путина к ответственности. США, 27 членов Евросоюза, Великобритания, Новая Зеландия, и даже Швейцария (которая была нейтральной даже во время Второй мировой, – 24 канал) противостоят России и поддерживают народ Украины. Путин сейчас изолирован от мира более чем когда-либо,

– заверил глава Белого дома.

Далее он кратко перечислил санкции против России, которые уже наложили или наложат вот-вот:

Отрезали банки России от денежной системы мира.

Центробанк не сможет защищать рубль, не сможет использовать свои 630 миллиардов долларов на войну.

Ударили по бизнесу, чтобы у российских олигархов не было желания поддерживать Путина.

Закрытие воздушного пространства США для россиян (этого решения ждали особенно, ведь ЕС уже закрыт для России).

И еще Байден отметил, что Минюст США создает специальную группу для расследования преступлений окружения Владимира Путина и олигархов России.

Он не знает, что его ждет. Рубль обвалился на 30%. Фондовый рынок – на 40%. Российская экономика падает, и только Путин за это ответственен,

– подытожил президент США.

Впрочем, Джо Байден отметил и то, что воевать американские солдаты в Украину не поедут. Они будут защищать только "каждый дюйм территории НАТО".

Но есть украинский народ, который будет воевать за каждый дюйм своей Родины,

– подытожил Байден, обещая Украине поддержку.