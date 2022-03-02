Адже цей рік почався жахливо для України та світу. Російський президент Володимир Путін з абсолютно цинічним виправданням про "демілітаризацію та денацифікацію" змусив свою армію напасти на Україну.
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Байден звернувся до нації у Конгресі США: основні тези
Путін не здобув Україну
Джо Байден у Конгресі своє звернення до нації розпочав із того, що подякував усім депутатам із різних партій та й загалом усьому цивілізованому світові: "Ми рішучі у тому, щоб воля перемогла тиранію".
Шість днів тому Путін спробував похитнути засади вільного світу. Він думав, що світ прогнеться під його цілі. Але він прорахувався. Він думав, що забере Україну, і світ із цим погодиться. Але він зустрів те, чого ніколи не сподівався – український народ!
– сказав далі Байден.
І додав: "Президент Зеленський та й кожен українець зараз є зразком хоробрості та рішучості, який своєю чергою надихає світ". На цих словах зал стоячи аплодував пані послу України у США Оксані Маркаровій, яка якраз зайшла до Конгресу.
Диктатор отримає належну відповідь
"Історія нам не раз довела: якщо диктатор не отримує відкоша, то створює дедалі більше хаосу", – зазначив Байден.
Напад Путіна на Україну був навмисним та повністю неспровокованим. Він відкинув неодноразові зусилля з дипломатії. Він хотів розділити нас. Але він прорахувався. Ми – єдині, і будемо єдиними,
– наголосив президент США.
"Ми протистоїмо російській брехні правдою", – сказав також Байден, відзначаючи єдність світу у протистоянні агресору.
Вільний світ притягає Путіна до відповідальності. США, 27 членів Євросоюзу, Велика Британія, Нова Зеландія, та навіть Швейцарія (яка була нейтральною навіть під час Другої світової, – 24 канал) протистоять Росії й підтримують народ України. Путін зараз ізольований від світу більш ніж будь-коли,
– запевнив глава Білого дому.
Далі він коротко перелічив санкції проти Росії, які вже наклали чи накладуть от-от:
- Відрізали банки Росії від фінансової системи світу.
- Центробанк не зможе захищати рубль, не зможе використати свої 630 мільярдів доларів на війну.
- Вдарили по бізнесу, щоб російські олігархи не мали бажання підтримувати Путіна.
- Закриття повітряного простору США для росіян (на це рішення чекали особливо, адже ЄС вже закритий для Росії).
І ще Байден зазначив, що Мін'юст США створює спеціальну групу для розслідування злочинів оточення Володимира Путіна та олігархів Росії.
Він не знає, що на нього чекає. Рубль впав на 30%. Фондовий ринок – на 40%. Російська економіка падає, і тільки Путін за це відповідальний,
– підсумував президент США.
Утім, Джо Байден наголосив і на тому, що воювати американські солдати до України не поїдуть. Вони будуть захищати тільки "кожен дюйм території країн НАТО".
Але є український народ, який буде воювати за кожен дюйм своєї Батьківщини,
– підсумував Байден, обіцяючи Україні підтримку.
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