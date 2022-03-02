Адже цей рік почався жахливо для України та світу. Російський президент Володимир Путін з абсолютно цинічним виправданням про "демілітаризацію та денацифікацію" змусив свою армію напасти на Україну.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Байден звернувся до нації у Конгресі США: основні тези

Путін не здобув Україну

Джо Байден у Конгресі своє звернення до нації розпочав із того, що подякував усім депутатам із різних партій та й загалом усьому цивілізованому світові: "Ми рішучі у тому, щоб воля перемогла тиранію".

Шість днів тому Путін спробував похитнути засади вільного світу. Він думав, що світ прогнеться під його цілі. Але він прорахувався. Він думав, що забере Україну, і світ із цим погодиться. Але він зустрів те, чого ніколи не сподівався – український народ!

– сказав далі Байден.

І додав: "Президент Зеленський та й кожен українець зараз є зразком хоробрості та рішучості, який своєю чергою надихає світ". На цих словах зал стоячи аплодував пані послу України у США Оксані Маркаровій, яка якраз зайшла до Конгресу.

Диктатор отримає належну відповідь

"Історія нам не раз довела: якщо диктатор не отримує відкоша, то створює дедалі більше хаосу", – зазначив Байден.

Напад Путіна на Україну був навмисним та повністю неспровокованим. Він відкинув неодноразові зусилля з дипломатії. Він хотів розділити нас. Але він прорахувався. Ми – єдині, і будемо єдиними,

– наголосив президент США.

"Ми протистоїмо російській брехні правдою", – сказав також Байден, відзначаючи єдність світу у протистоянні агресору.

Вільний світ притягає Путіна до відповідальності. США, 27 членів Євросоюзу, Велика Британія, Нова Зеландія, та навіть Швейцарія (яка була нейтральною навіть під час Другої світової, – 24 канал) протистоять Росії й підтримують народ України. Путін зараз ізольований від світу більш ніж будь-коли,

– запевнив глава Білого дому.

Далі він коротко перелічив санкції проти Росії, які вже наклали чи накладуть от-от:

Відрізали банки Росії від фінансової системи світу.

Центробанк не зможе захищати рубль, не зможе використати свої 630 мільярдів доларів на війну.

Вдарили по бізнесу, щоб російські олігархи не мали бажання підтримувати Путіна.

Закриття повітряного простору США для росіян (на це рішення чекали особливо, адже ЄС вже закритий для Росії).

І ще Байден зазначив, що Мін'юст США створює спеціальну групу для розслідування злочинів оточення Володимира Путіна та олігархів Росії.

Він не знає, що на нього чекає. Рубль впав на 30%. Фондовий ринок – на 40%. Російська економіка падає, і тільки Путін за це відповідальний,

– підсумував президент США.

Утім, Джо Байден наголосив і на тому, що воювати американські солдати до України не поїдуть. Вони будуть захищати тільки "кожен дюйм території країн НАТО".

Але є український народ, який буде воювати за кожен дюйм своєї Батьківщини,

– підсумував Байден, обіцяючи Україні підтримку.

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