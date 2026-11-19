Путін прокоментував тристоронню зустріч / GettyImages
Российский диктатор Владимир Путин впервые публично прокомментировал трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. По его словам, стороны уделили значительное внимание войне России против Украины.
Об этом Владимир Путин заявил 19 ноября во время общения с журналистами по итогам трехсторонней встречи.
популярные видео
Что заявил российский диктатор?
Путин назвал встречу с Трампом и Си Цзиньпином исторической страницей в дипломатии и заявил, что хотел бы продолжения трехсторонних саммитов с участием России, Китая и США.
Трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина состоялась в китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Место для переговоров выбрали не случайно: Шэньчжэнь имеет особое значение для Китая как символ экономического развития и модернизации страны.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии