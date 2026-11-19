Об этом Владимир Путин заявил 19 ноября во время общения с журналистами по итогам трехсторонней встречи.

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Что заявил российский диктатор?

Путин назвал встречу с Трампом и Си Цзиньпином исторической страницей в дипломатии и заявил, что хотел бы продолжения трехсторонних саммитов с участием России, Китая и США.

Трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина состоялась в китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Место для переговоров выбрали не случайно: Шэньчжэнь имеет особое значение для Китая как символ экономического развития и модернизации страны.