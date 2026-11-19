Про це Володимир Путін заявив 19 листопада під час спілкування з журналістами за підсумками тристоронньої зустрічі.

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Що заявив російський диктатор?

Путін назвав зустріч із Трампом і Сі Цзіньпіном історичною сторінкою в дипломатії і заявив, що хотів би продовження тристоронніх самітів за участю Росії, Китаю та США.

Тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна відбулася у китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Місце для переговорів обрали не випадково: Шеньчжень має особливе значення для Китаю як символ економічного розвитку та модернізації країни.