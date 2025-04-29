По мнению генерала армии и бывшего руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, которое он высказал 24 каналу, Владимир Путин пошел на перемирие на 9 мая, преследуя собственные интересы. Также в ISW считают, что глава Кремля намеренно объявляет прекращение огня во время больших религиозных и военных праздников, чтобы "заставить Украину принять его".

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Хочет принудить к миру на своих условиях

Маломуж объяснил, что несколько дней назад уже была согласована позиция по объявлению всеобъемлющего перемирия, которое предусматривает прекращение обстрелов по гражданскому населению.

Это решение, по словам генерала армии, согласовали США, европейские страны, а также неофициально поддержали Китай, Турция и другие страны, в частности, Россия.

Поэтому прогресс по перемирию был почти достигнут, и через несколько дней оно должно было начаться. Даже Путин заявил, что готов пойти на мирные переговоры с Украиной,

– подчеркнул он.

Однако глава Кремля и его ближайшее окружение поняли, что это приведет к тому, что России придется пойти на условия реального мира и прекратить боевые действия на фронте. И после этого Путин, по мнению экс-руководителя Службы внешней разведки, будет вынужден вести тяжелые прагматические переговоры об условиях мира.

Поэтому Путин решил, что его не устраивают пункты, которые были выдвинуты в консолидированной позиции США и Европы, и которые до него довел Стив Уиткофф. Он захотел принудить к миру по-своему и продолжать обстрелы, несмотря на то, что уже на этой неделе ожидался прогресс,

– подчеркнул генерал армии.

В то же время 9 мая – это сакральная дата для Путина. Он хочет, чтобы в России, когда туда приедет много лидеров, в частности, Си Цзиньпин, была спокойная ситуация. Тогда он, по мнению Маломужа, сможет продемонстрировать свои "победы", показать, что он является потомком СССР во Второй мировой войне.

Обратите внимание! Перемирие, которое объявил Путин на 9 мая, продлится от 00:00 в ночь 7 на 8 мая до 00:00 с 9 на 10 мая.

"Это огромный стратегический, оперативный, информационный и фактический замысел Путина. Поэтому он и отложил перемирие, выдвинув жесткие неприемлемые условия. А после этого выставляет вроде бы формат – "перемирие на 9 мая", а ранее "пасхальное перемирие", на который Украина должна согласиться", – объяснил Николай Маломуж.

Паузу в боевых действиях в несколько дней враг, добавил генерал армии, использует для подготовки ударов по украинским территориям, а также для улучшения его позиций для наступления на многих направлениях фронта. Это станет новым пребыванием для украинских Вооруженных Сил.

Напомним, что по мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, Путин объявил о перемирии на 9 мая, потому что, вероятно, не хочет, чтобы украинские беспилотники испортили праздник гостям, которые приедут в Москву. По мнению Ступака, когда глава Кремля приглашал лидеров стран, то "негласно обещал безопасность", поэтому и вышел с предложением, чтобы якобы по "гуманитарным причинам" объявить о перемирии.