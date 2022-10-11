Путин стянул войска в Москву

Для спокойствия бункерного деда в российскую столицу была переброшена отдельная дивизия оперативного назначения Росгвардии. Такую информацию издание опубликовало со ссылкой на источники украинской разведки.

К теме Путин объяснил массовую атаку на Украину местью за Крымский мост: в ISW назвали цель заявления

Общая численность военных может составлять до 18 тысяч человек. Командует ими генерал-майор Николай Кузнецов. Они должны защитить Путина и предотвратить государственный переворот, если кто-то попытается свергнуть агрессора с поста президента.

По данным издания, после того, как военные прибыли в Москву, начались многочисленные аресты военнослужащих, задержания и построение блокпостов.

Агрессор хочет обвинить во всем военных

Кстати, мнения о том, что Путин опасается госпереворота, придерживается и военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что после провала в Харьковской области агрессор должен разоблачить мятеж среди генералов. В противном случае – его самого попытаются отстранить от власти.

Организовать этот переворот могут военные. Поэтому именно их сейчас и задерживают в центре Москвы. Чтобы избежать риска, Путин "вешает всех собак" на военнослужащих.

Дивизия оперативного назначения Росгвардии, которую стянули в Москву, по словам Жданова, является бывшей дивизией НКВД. Ее для своей защиты создавал еще Лаврентий Берия.

Читайте также Путин попал в ловушку, – военный эксперт объяснил, о чем свидетельствуют массированные ракетные удары

Путин прокомментировал массовый ракетный удар по Украине

В обед 10 октября ракетные удары по Украине прокомментировал даже Путин. Он цинично и лживо заявил, что их совершили в ответ на "теракты по территории России". Агрессор сам подтвердил, что наше государство атаковали высокоточным оружием.

Он добавил, что удары были "по объектам энергетики военного управления и связи Украины". При этом кровавые обстрелы центральных районов городов и гражданской инфраструктуры Путин не упомянул.

Смотрите по теме – Путин и Лукашенко разворачивают общее войско: видео