Путін стягнув війська у Москву

Для спокою бункерного діда у російську столицю перекинули окрему дивізію оперативного призначення Росгвардії. Таку інформацію видання опублікувало з посиланням на джерела в українській розвідці.

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Загальна кількість військових може становити до 18 тисяч осіб. Командує ними генерал-майор Микола Кузнєцов. Вони повинні захистити Путіна і запобігти державному перевороту, якщо хтось спробує скинути агресора з посади президента.

За даними видання, після того, як військові прибули у Москву, почалися численні арешти військовослужбовців, затримання та побудова блокпостів.

Агресор хоче звинуватити у всьому військових

До речі, думки про те, що Путін побоюється держперевороту дотримується і військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що після провалу на Харківщині агресор повинен викрити заколот серед генералів. В іншому разі – його самого спробують усунути від влади.

Організувати цей переворот можуть військові. То ж саме їх зараз і затримують в центрі Москви. Аби уникнути ризику, Путін "вішає всіх собак" на військовослужбовців.

Дивізія оперативного призначення Росгвардії, яку стягнули у Москву, за словами Жданова, є колишньою дивізією НКВС. Її для власного захисту створював ще Лаврентій Берія.

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Путін прокоментував масовий ракетний удар по Україні

В обід 10 жовтня ракетні удари по Україні прокоментував навіть Путін. Він цинічно й брехливо заявив, що їх здійснили у відповідь на "теракти по території Росії". Агресор сам підтвердив, що нашу державу атакували високоточною зброєю.

Він додав, що удари були "по об'єктах енергетики військового управління та зв'язку України". При цьому криваві обстріли центральних районів міст та цивільної інфраструктури Путін не згадав.

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