Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. В останній промові Путін говорив багато маячні про так званий "тероризм з боку України". Це може бути наслідком бажання "фсбшного крила" відігравати більшу роль у війні проти України.

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В Росії йде конфлікт між ФСБ та військовими

На думку Мусієнка, в Росії розгорається конфлікт між спецслужбами та військовими. Путіну не вдається цю всю ситуацію опанувати, хоч той намагається вдавати, ніби все чітко під контролем.

Ми бачимо, що Путін втрачає керованість над певними процесами. Незважаючи на те, що він хоче, щоб думали по-іншому, і створює імідж непереможного лідера. Але це зовсім не так. Зараз ФСБ намагається відігравати "першу скрипку" та перебрати на себе способи керування,

– зазначив Мусієнко.

Він додав, що в жодній країні світу не було успішного випадку, коли спецслужбам вдавалося керувати усім – і політикою, і бойовими діями.

Крім того, в Росії абсолютно вичерпано бачення того, як подавати так звану "спеціальну військову операцію". Усі розуміють, що триває повномасштабна війна. Однак вони тепер можуть спробувати зайти ще далі й переформатувати все в режим "контртерористичної операції".

Це свідчить, що їхнє бачення ситуації абсолютно вичерпане. Вони не розуміють, як це все продовжувати, і намагаються переграти. Це все помножене на внутрішні "розбірки". А спецслужби хочуть відігравати ще більшу роль,

– вважає Мусієнко.

Путін втрачає керованість над певними процесами – Мусієнко: дивіться відео

Додамо, 10 жовтня російські окупанти завдали масований ракетний удар по Україні. Відомо, що загарбники запустили 84 ракети, з яких 43 вдалося збити. З 24 російських безпілотників українські військові "приземлили" 13.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що усі об'єкти, які були пошкоджені внаслідок російської атаки обов'язково будуть відновлені. Усі структури зараз працюють над тим, щоб відновлення було максимально швидким. Вже є хороші результати.