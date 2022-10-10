Насправді ж російська армія не може досягти успіхів на фронті, відтак воює проти мирного населення. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Це звичайне поширення практики ракетного терору у досить масштабних об'ємах та напрямках. На жаль, не виключено, що наступні кілька годин чи кілька днів теж будуть загрозливі", – наголосив він.

Прояв слабкості та агонії

Мусієнко підкреслює, що усе це – прояв слабкості та агонії. Невтішні тенденції на усій лінії фронту, де росіяни втрачають позиції, відступають, здають міста і тікають, призвели до того, що у Росії почалася хвиля невдоволення – і Путіним, і відсутністю результатів війни проти України.

Путін потрапив у пастку, яку сам і спричинив. За правління Путіна Росія нарощувала і культивувала ненависть до українського народу, істерію, провокувала настрої різних шизоїдів і ідіотів, які бігали й розповідали про загрозу НАТО, про Україну, про бандерівців і так далі. Сьогодні оточення, сформоване Путіним, вимагає крові. Бездумний натовп кричить про те, що атакувати Україну потрібно ще більше, адже немає успіхів,

– зауважив Мусієнко.

Для того, аби відвернути увагу від програшів, пояснює військовий експерт, Путін вирішив спланувати такий масштабний ракетний удар. Йому потрібно хоч якось відіграти позиції, які слабнуть – і це стає все помітніше.

"Такі прояви слабкості свідчать про те, що ситуація для Росії та Кремля складається дуже погано. Мобілізовані, на яких вони розраховували, принаймні поки жодної функції для російських військ виконати не змогли. У найближчій перспективі цього не станеться", – керівник Центру військово-правових досліджень

Українці не здадуться

Тому російські окупанти воюють з цивільним населенням. Вони думають, що змусять людей декілька годин посидіти без світла у деяких містах, залякають ударом по мирних містах – і українці припинять опір. Однак ключова проблема полягає в тому, що в Росії абсолютно неадекватно оцінюють суспільно-політичні настрої в українського народу.

Я думаю, що такий терор викликає лише озлоблення та ненависть до ворога, до російських військ, до російського режиму, і тільки збільшує відсіч українського народу,

– говорить військовий експерт.

Після путінської агонії у Києві, підкреслив Мусієнко, люди не питали у соцмережах: "Що робити? Куди бігти? Де ховатися?". Натомість вони питали: "Чим ми можемо допомогти?". Можливо, прибрати рештки скла, допомогти очистити вулиці, тимчасово закрити вікна, поки їх не засклять.

"Це викликає абсолютно протилежну ситуацію. Українці стають ще більш згуртовані та ще більше готові чинити опір. І це не зрозуміти путінському режиму та його оточенню", – наголосив Олександр Мусієнко.

Росія пропонує експорт насилля, війни й терору

Ми бачимо, як росіяни тікають від "могилізації", адже у них просто немає такої єдності, яка присутня в українців. Це насправді становить велику загрозу, запевняє Мусієнко, адже вони бояться, що ген свободи, відповідальності, згуртованості може заразити якесь суспільство у Росії.

А це означає крах для них. Сьогодні крім експорту насилля, терору і війни російський режим нічого не може дати своїм громадянам і назовні. Звичайно, будь-які інші питання, що стосуватимуться економіки та суспільно-політичного життя становлять загрозу,

– акцентує керівник Центру військово-правових досліджень.

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