В 2017 году Путин еще делил вторую – третью строчку с Пушкиным, уступая только Сталину (38%) и опережая Ленина (32%).
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Но, вероятно, после того как Путин увеличил пенсионный возраст, для части сограждан он перестал быть "выдающимся", отстал от великого поэта.
К тому же, пропустил вперед Ленина и Петра I, опустившись на пятое место.
Сталин, разумеется, первенствует (39%)
Путин теряет поддержку среди россиян / Фото 24 канал
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Фюрера россияне оценивают на том же уровне, что и Сергея Королева с Наполеоном.
Все-таки наши люди – чудаки и оригиналы.