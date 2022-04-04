Империя кормится разрухой

Потому что для сохранения власти необходимо, чтобы империя расширялась, усиливала свое влияние, возникали точки нестабильности, из-за которых российские спецслужбы могли бы управлять: такие, как Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Крым.

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Они управляют мировыми процессами, не только Украиной, не только Грузией. Сейчас даже появилась такая информация, что якобы Путин подал в отставку и на его место еще кого-нибудь назначат. Ну, фикция – так, как с оппозиционером Навальным. Оппозиция ликвидирована, но один остался, единственный, которого даже Кремль называет лидером оппозиции. Это Навальный. Верите? Но есть люди, которые верят. Там не только грозы, но и какие-то адекватные люди.

Когда догорит война

Следовательно, конец войне наступит тогда, когда перестанет существовать (я повторюсь, это банальность) эта империя зла. Чекистская империя, возникшая на очень большом куске остатка Советского Союза. В России, которая в короткое время была демократическим государством, скажем, с 1991 до конца 1994 года, а затем снова начала превращаться в чекистскую злостную империю уже без элементов идеологии. В фашистскую империю.

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Империя устроена так: расширение, захват и превращение захваченного в пустыню. Вот как в Абхазии. Эти фотографии на меня производят очень сильное впечатление – электрички застывшие, проржавевшие, сквозь которые уже проросли деревья. Абхазия... Это благодатный край, море, виноградники, рай на земле. Все это превращается в дерьмо.

Следовательно, война закончится тогда, когда эта империя прекратит свое существование. Мы об этом узнаем первыми. Возникнет, вероятно, много новых государств на территории России. Национальные государства.