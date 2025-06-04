Его выступление и резкие заявления прежде всего должны оценивать наши партнеры. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что Запад должен сделать выводы.

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На кого направлены заявления Путина

Очень странными были слова диктатора о том, что Украина не должна оценивать уровень российской делегации. Свою оценку мы уже давно сделали, теперь на уровень представительства России должен посмотреть Запад.

Россияне же оценивают уровень делегации Украины, комментируют его. Но они не могут сказать ничего негативного, потому что у нас был министр, заместитель министра – люди, которые работают на правильных местах и должны быть в составе делегации.

В этом контексте заявления Путина не представляют для Украины никакого интереса. Они должны заинтересовать наших партнеров, именно на них они были направлены. Запад должен в очередной раз убедиться, что с россиянами не о чем говорить. Страна-агрессор не способна вести переговоры.

Это ключевой вывод, который можем сделать из его заявлений. Например, тезис о "нелегитимном режиме" и еще какие-то моменты – являются абсурдными. Ведь Россия посылает своих представителей на встречу с ними, тем самым легитимизируя этот "режим",

– отметил политолог.

Это привычное поведение для России. Именно такую риторику Кремль прописал в "меморандуме". В частности там говорится о необходимости выборов, отказ от НАТО, сокращение в армии и ряд других абсурдных условий.

"Все это ожидаемая история. Путин рано или поздно должен был что-то сказать. Он говорил в очень завуалированном плане, больше сосредоточился на поездах, но никаких доказательств причастности Украины к этому так и не предоставил", – подытожил Игорь Рейтерович.

Напомним, Владимиру Путину 4 июня доложили о результатах переговоров в Стамбуле. В частности сказали об обмене пленными, требования Украины вернуть похищенных детей и соблюдать перемирие.