По информации издания MailOnline, бывший генерал спецслужб России утверждает, что Путин сейчас "ужасно напуган" и понимает, что у него проблема.

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Почему журналисты сделали следующие выводы

В кадрах по официальным встречам и выступлениям можно заметить, как Владимир Путин держится за стол для опоры, неконтролируемо стучит ногами и выглядит неуверенным во время ходьбы. Слухи об ухудшении здоровья и психического состояния российского президента участились после 24 февраля 2022 года.

По словам бывшего начальника московского отдела ФСБ генерала Евгения Савостьянова, Путин недооценил решимость Запада противостоять ему и не осознал недееспособность своей армии.

MailOnline отмечает, что из-за неудач российских военных в Украине ходили слухи о сговоре среди российской властной верхушки, чтобы свергнуть Путина или подготовить преемника. Сам Путин отказался от многочисленных публичных выступлений и запланированных мер по ухудшению здоровья. Сейчас российский диктатор словно "раздут", его мучают приступы кашля. На некоторых кадрах видно, что он борется с контролем моторики речевого аппарата.

Кстати говоря Путин напуган и понимает, что попал в беду – эксгенерал ФСБ

Путин заговорил о распаде России

Диктатор пугает россиян, что Запад хочет поделить Россию По его словам, всех людей будут разделять по кастам и только после этого примут в "так называемую семью цивилизованных народов".

"Если пойдем по этому пути, думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я даже не знаю, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде , в котором есть сегодня. Ну, будут московить какие-то, уральцы и так далее", – сказал Путин.