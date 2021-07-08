Запрет на чартеры в Египет вступил в силу еще в 2015 году. Исключением были лишь полеты в город Каир.

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Туроператорам рекомендовали воздержаться от воздушных перевозок граждан в Египет. Именно поэтому на местных курортах было мало туристов-россиян.

Почему ввели запрет

  • Причиной запрета стала авиакатастрофа самолета A321, который взорвался над Синайским полуостровом.
  • Воздушное судно выполняло рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
  • Жертвами трагедии стали 217 пассажиров и 7 членов экипажа.
  • Эта авиакатастрофа стала самой масштабной в истории Египта. Кроме того, взрыв А321 стал самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю авиации.
  • Ответственность за взрыв взяли на себя террористы из "Исламского государства".
  • В последние годы в России неоднократно говорилось о возможном возобновлении полетов. Однако дату отмены запрета постоянно откладывали.

Правила въезда в Египет

  • Египет обновил правила въезда для вакцинированных туристов с 1 июля.
  • В частности, все путешественники, посетившие страны, пораженные мутантными штаммами вируса, должны пройти быстрый ПЦР-тест сразу по прибытии в страну.
  • Все остальные туристы должны предъявить немодифицированный сертификат прививок с QR-кодом.
  • Египет признает вакцины от Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac и Sputnik V.